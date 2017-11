X

Dat Lëtzebuergescht Diktat



RTL-Dictée op Lëtzebuergesch



Scho fir déi 22. Kéier huet den RTL d'Leit dozou opgeruff, hir Sproochekenntnisser op d'Prouf ze stellen.Fir den uechzéngte Gebuertsdag hat deen hunnegséissen a bis an déi déck Zéif verléifte Kärel senger Zockerschnuff zwou Bonbonnièrë mat zwee Mol/zweemol enger Dose Schockelasknippercher geschenkt.All eenzel vun deene séisse Kaloriëbomme war mat engem anere Friichtejelli gefëllt.Déi eng hat de Knipperchersdréier mat dräi Loe parfuméiertem/parfüméiertem Marzipan iwwerzunn, déi aner ware mat liicht geréischterte Mandelspläiteren a mat graff gemuelene Pistaschkäre/Pistachekäre garnéiert.Alle véieranzwanzeg kleng Konschtwierker hat d’Léiermeedchen am Buttek schéi propper a faarwegen Zellophanpabeier/Cellophanpabeier agewéckelt.Wéi d’Gebuertsdagskand de gëllene Putsch vun der éischter Kaddoskëscht/Cadeauskëscht opgezunn huet, a wéi deen aphrodisesche Geroch em an d’Nues gekroch koum, dunn ass d’Waasser em net nëmmen am Mond zesummegelaf, mä och seng hellblo Ae sinn op eemol an engem blénkegen Zockersirop geschwomm/geschwommen.„O du mäin Hunnegséissen“, huet et geruff, „firwat schenks du mir dann zwou där schockelazeger Schazkëschten/Schatzkëschten? Eng wier vëlleg duergaang/duergaangen!“„Du bass jo Antialkoholikerin“, sot hien, „an der zweeter Këscht sinn der elauter mat Kiischten- a Mirabellelikör. Wa mer elo alle béid all Owend eng eranhuelen, da kënne mer deeglaang, fir genee ze sinn zwielef Deeg laang, dat séisst Geschir matenee genéissen.“Jemp Schuster

Kreativ

RTL-Dictée op Däitsch



Dieses Porträt hätte jeden x-Beliebigen darstellen können, ein griechischer Hüne war es jedoch mitnichten. Wie im Varieté () versuchte der Künstler auf den Knien hockend überschwänglich mit einem Mopp seinen Erguss an die gewachste Wand zu projizieren. Diesbezüglich war ihm umso mehr zugutegekommen, dass man sein Kommuniqué ernst genommen hatte. Das Collier aller Perlen seines Renommees verhieß nichts Hässliches und deshalb war er wohlweislich auf Genugtuung in den Sälen der Museen erpicht. Wie ein seliger Iltis im Püree äsend wollte er stets Zorn säen und querbeet Wichtigtuern ein bisschen die Manschetten des Sakkos kürzen, um sie zu kompromittieren. Das war vonnöten und er war fürs Erste gar nicht schuld an den flugs gehäckselten und in Ketchup getränkten Hashtags, welche dieselbe Kommission wortgewandt zur Kunst dekretiert hatte, das wollen wir einmal richtigstellen.Roland Schumacher

RTL-Dictée op Franséisch



Dans notre société appelée post-industrielle dont le fric et l’amusement sont les valeurs essentielles, où le paraître l’emporte sur l’être, les relations et la notoriété sur le savoir, même des artifices farfelus sont recherchés pour contrecarrer l’anonymat.Que plusieurs expressions soient employées à tort et à travers sans qu’on se préoccupe de l’étymologie qui pourrait renseigner sur le sens d’un mot comme notamment créativité, n’est, dès lors, guère étonnant.Les offres d’emploi sont parfois des chefs-d’œuvre de ces subterfuges dont la fanfaronnade a récemment fait rire aux éclats plus d’un, d’autres se sont fâchés en pensant au désarroi des candidats potentiels.Qu’on parle de la créativité d’un footballeur milieu de terrain, va encore – pour un gardien c’est pour le moins discutable – mais n’est-ce pas culoté d’exiger d’un concierge d’immeuble ou d’une femme de charge qu’ils fassent preuve de créativité.Jean-Claude Frisch