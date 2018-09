© RTL (Archiv)

Wat misst d'Haaptprioritéit vun der nächster Regierung sinn? Wat gouf an de leschte 5 Joer verpasst? A wéi seriö gëtt d'Thema Aarmut, ärer Meenung no, vun de politesche Parteien geholl?

Dir kënnt eis en Donneschdeg de Moien no 7 Auer umoder elo schonn är Meenung schreiwen, opoder per

Eng Partie Froe gi live an der Emissioun thematiséiert, hutt awer w.e.g. Versteesdemech, datt aus Zäitgrënn net ëmmer all d'Froen drukomme kënnen. Merci!



Dir hutt d'Wuert - En Donneschdeg kuerz no 8 Auer LIVE op RTL Radio Lëtzebuerg.



RTL Radio Lëtzebuerg am Livestream.