Dir hutt d'Wuert Wat wëllt Dir iwwer den Tram gewuer ginn?

Dësen Donneschdeg steet den Tram am Fokus vun RTL Radio Lëtzebuerg. Schéckt eis elo schonn Är Froen eran, mir sichen dann no den Äntwerten.

De 5. September 1964 ass dee leschten hei zu Lëtzebuerg gefuer ... a vun dësem Sonndeg u rullt e nees, den Tram!



Dësen Donneschdeg gitt Dir op RTL alles gewuer, wat Dir iwwert de Sigi wësse musst.



A wann Dir nach Froen hutt, da stellt eis se hei, mam Formulaire hei drënner.



Alles ronderëm den neien Tram. Dësen Donneschdeg op RTL.



RTL Radio Lëtzebuerg am Livestream.



Eng Partie Froe gi live an der Emissioun thematiséiert, hutt awer w.e.g. Versteesdemech, datt aus Zäitgrënn net ëmmer all d'Froen drukomme kënnen. Merci!