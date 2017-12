RTL-Radio: Dir hutt d'Wuert Är Froen un de François Bausch

Sot eis Är Meenung en Donneschdeg um 12.45 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg via Telefon um 1330 oder iwwert de Formulaire hei drënner.

Eng nei Mobilitéit zu Lëtzebuerg! Zënter e Sonndeg ass een op der Schinn – no iwwer 50 Joer bréngt den Tram d'Leit nees vun enger Plaz op déi aner, mä och al Gewunnechten duercherneen.



Iwwert déi nei Mobilitéit schwätze mer en Donneschdeg an der Mëttesstonn mat Iech. Am Studio vun RTL Radio sinn: De Minister François Bausch a mam Direkter vun den Transports publiques, Alex Kies an dem Marc Hoffmann, Direkter bei den CFL, och zwee Spezialisten an der Matière.



Hinne kënnt Dir Är Froe stellen, iwwer nei Horairen, Strecken oder Connectiounen! Mellt Iech iwwert de Formulaire hei drënner oder rufft eis an d'Sendung un, op den 1330!