Dir hutt d'Wuert War et néideg a richteg, fir d’Kierchefabrécken ofzeschafen?

D’Mass ass gelies. Op d'mannst virleefeg. Bis d’Geriichter eventuell eppes aneres decidéieren.

Mam Vott an der Chamber d’lescht Woch sinn d’Kierchefabrécken vun Abrëll u Geschicht. De leschte Volet vun der Regierung hirer Trennung vu Kierch a Staat gëtt dann an d’Realitéit ëmgesat.

D’Diskussioun iwwert d’Thema war mat Amenter ganz emotional. Syfel, Bistum an Inneministère konnte bis zum Schluss op kee gemeinsamen Nenner kommen. De Bëschof an de Staat goufen op d’Geriicht geholl an och an der Chamber ass et d’lescht Woch mat Amenter méi hëtzeg hiergaangen.

Mä wat sot dir dobaussen zu dëser Reform? War et néideg a richteg fir d’Kierchefabrécken ofzeschafen an d’Proprietéitsverhältnisser vun de Gebaier ze klären, oder net? Wat erwaart der Iech elo u Changementer um Terrain? Oder bleift villes awer beim Alen? D’Kierch am Duerf also…

Dir kënnt eis en Dënschdeg géint zwanzeg fir 9 är Meenung bei eis op der Antenne soen. Do virdrun ass de Generalvikar Leo Wagener eisen Invité vun der Redaktioun fir nach emol dem Bistum seng Positioun am Detail z’erklären.

„Dir hutt d’Wuert“ iwwert d’Enn vun de Kierchefabrécken en Dënschdeg géint zwanzeg fir 9.

