Dir hutt d'Wuert Wéi kann d'Mobilitéit zu Lëtzebuerg verbessert ginn?

Wéi kann d'Mobilitéit zu Lëtzebuerg verbessert ginn, fir datt mer besser, méi séier a manner gestresst vun A op B kommen? Dat wëll den Transportminister François Bausch en Donneschdeg de Mëtteg vun den Deputéierte wëssen, an dat wëlle mir vun Iech dobaussen am Kontext vun eiser Emissioun "Dir hutt Wuert" och gewuer ginn.



Mussen d'Offer an d'Infrastrukture vu Bus an Zuch zu de Spëtzestonnen ausgebaut ginn? Ass de Covoiturage e Modell fir d'Zukunft deen Iech usprécht? Datt een zu méi am Auto schaffe fiert amplaz nëmmen Autoen op de Stroossen ze gesinn, an deenen een alleng sëtzt. Wéi eng Plaz solle Vëlo a Foussgänger kréien? A kommen d'Stroosseninfrastrukturen nach no, fir déi ëmmer méi grouss Blechlawinnen ze packen?



