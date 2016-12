Background am Gespréich vum 17. Dezember Schéckt eis elo schonn Är Froen un de Premier Xavier Bettel

Invité am Background am Gespréich e Samschdeg de Mëtteg ass de Staatsminister selwer.

Si ware mat grousse politeschen Ambitiounen an hiren Dräier-Projet gestart: Dat ass elo iwwer 3 Joer hier an och déi lescht 12 Méint goufen et nees eng ganz Partie Reformen, jo souguer eng industriell Revolutioun, déi ugestouss gouf.



D'Steierreform, Mesurë fir d'Familljen, Investissementer an den Ausbau vu Stroossen a schoulesch Infrastrukturen – Blo-Rout-Gréng huet Reformwëllen demonstréiert, mä gouf och net eeschthaft vun der Oppositioun dorunner gehënnert.



Wat bleift politesch bei Iech vun dësem Joer an Erënnerung?



Wou huet d'Regierung hir Verspriechen gehalen, wou net?



Frot et de Staatsminister selwer – de Xavier Bettel ass den Invité vun engem RTL-Background-Spezial de nächste Samschdeg.



Fëllt de Formulaire hei drënner aus oder hannerloosst Är Fro oder Äre Commentaire um Repondeur ënnert der Nummer 1333.