Eng aner Roll, en aneren Outfit! Dat ass heiansdo am Liewen esou an nach méi am Theater an am Film. D'Peggy Würth gëtt de Schauspiller och optesch déi richteg Perséinlechkeet.Mä wou kritt een all déi Kostümer hier, wou weess een, wéi ee passt, a wéi lieft et sech als Costumière zu Lëtzebuerg?D'Peggy Wurth, déi och Presidentin vun ASPRO der "Association luxembourgeoise des Professionnels du Spectacle Vivant" ass, ass en Donneschdeg bei eis am Gespréich.