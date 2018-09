Am Gespréich mam Gilles Muller (14.09.2018) De Gilles Muller geet wuel als ee vun de beschte Lëtzebuerger Sportler vun allen Zäiten an d'Geschicht an.

De Gilles Muller ass ee vun deene beschte Lëtzebuerger Sportler vun allen Zäiten. Op de US Open zu New York huet den Tennisspiller no 17 Joer Profikarriär seng Rackett eng leschte Kéier an de Kuerf gepaakt.



E Freideg war de Mulles Invité bei eis an der Emissioun „am Gespréich“ beim Franky Hippert, fir iwwert seng gréisst Succèsen ze schwätzen. Dat waren ënnert anerem d’Victoiren 2017 bei den ATP-Tournoien zu Sydney an zu s'Hertogenbosch, an an der 1/8. Final am epesche Match zu Wimbledon géint de Spuenier Rafael Nadal.



An der Emissioun huet de Gilles Muller verroden, datt fir hien dee schéinste Moment an der Karriär war, wie hien 2004 zu Washington an der ½. Final géint den André Agassi, säin Idol aus Kannerzäiten, gespillt a gewonnen hat. De véierfache Lëtzebuerger Sportler vum Joer huet also decidéiert, mat 35 Joer a seng Tennis-Pensioun ze goen, wëll och de Kierper net méi wollt matmaachen.



Déi fréier Nummer 21 an der Weltranglëscht huet awer schonn eng Rei Projeten, fir d’Zukunft am Kapp, ënner anerem wäert de Gilles Muller vum nächste Freideg un, an der Emissioun "am Gespréich" iwwer Sport, als Co-Animateur bei RTL Radio Lëtzebuerg dobäi sinn.