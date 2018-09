Zanter 1997 gëtt et d'Organisatioun zu Lëtzebuerg. Mir froen no, wat genee hir Aufgabe sinn.

Am Gespréich (12-13 Auer)

Haut war Schoul-Rentrée am Fondamental. Fir eis hei zu Lëtzebuerg eng Normalitéit. Op der ganzer Welt hunn awer méi wéi 32 Millioune Kanner mat engem Handicap dës Méiglechkeet net. Handicap International wëllt déi Kanner an nach vill aner Leit ënnerstëtzen. Wéi se dat maachen, zanter wéini d'Organisatioun gëtt a wéi eng Projeten et soss nach ginn, erzielt e Mataarbechter vun Handicap International, den Anthony Jacopucci.