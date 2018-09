E Freideg hu mir de Marc-André Kruska am Gespréich iwwer Sport tëscht 12 an 13 Auer.

Am Gespréich

© Maya & Robert Straus

Den 31 Joer ale Futtballspiller huet vun 2004 bis 2008 an der 1. Däitscher Bundesliga 98 Matcher fir Borussia Dortmund gespillt. Zanter dëser Saison ass de Mëttelfeldstrateg beim Lëtzebuerger Champion F91 Diddeleng.



En Donneschdeg huet de fréiere Kapitän vun der Däitscher U21-Nationalekipp an der Gruppephas vun der Europa League mam F91 am Stade Josy Barthel géint den AC Mailand gespillt.

Vun elo u féiert de Franky Hippert zesummen mam 4-fache Lëtzebuerger Sportler vum Joer Gilles Muller duerch eis Emissioun am Gespréich iwwer Sport um Freideg tëscht 12 an 13 Auer.