Am Gespréich

VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

Eng Demenzerkrankung ka jiddereen treffen, egal op jonk oder al, op sportlech oder mat e puer Kilo méi op de Rëpper. D'Diagnose Demenz ass awer dacks erschreckend, net nëmme fir déi Betraffen, ma och fir d'Famill an d'Frënn am Entourage. Déi brauche vill Ënnerstëtzung an där schwéierer Zäit. De Motto vum Weltalzheimer-Dag um 21. September dëst Joer, heescht: "Demenz - dobäi a mattendran"