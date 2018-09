© pressphoto (Archiv)

E Sonndeg fänkt hei am Land déi nei Cyclocross-Saison un. Den éischte Rendez-vous ass zu Brouch an do geet et dann och direkt ëm déi éischte Punkten am Skoda Cross Cup.Mam Lëtzebuerger Cyclocross-Nationaltrainer Michel Wolter schwätze mir iwwert déi nei Saison, iwwert de Skoda Cross Cup a kucke wou de Cyclocross hei am Land drun ass.