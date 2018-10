Am Gespréich mam Astrid Scharpantgen vun Europa Donna, d'Vereenegung fir op de Broschtkriibs opmierksam ze maachen.

Am Gespréich

... an den Dammen zur Säit ze stoen, déi Broschtkriibs hunn.Si ass eng vun de Grënnungsmemberinne vun dëser Associatioun am Joer 2002. Mir schwätze mat hir ënnert anerem vun den Objektiver vun Europa Donna an iwwert dem Astrid Scharpantgen hire grousse Benevolat.