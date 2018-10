Hie kombinéiert Molerei, Videoen, Theater a Musek. Ëmmer nees beschäftegt hie sech mat Themen, déi an der Aktualitéit sinn, déi ronderëm eis geschéien. Dat ass scho politesch, och wann et kee politesche Message vum Kënschtler gëtt. Vrun dräi Joer huet de polnesch-lëtzebuergeschen Artist Lëtzebuerg bei der Biennale zu Venedeg mat "Paradiso Lussemburgo" vertrueden. Elo ass en am Casino an der Ënneschtgaass mat senger Expo "Celebration Factory" an där hie Froen ronderëm Europa stellt. Doriwwer, awer och iwwer säi musikalesche Projet "Raftside", geet Rieds.