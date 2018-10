De Live-Debat ass e Freideg tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg. Dir kënnt d'Diskussioun och suivéieren am Livestream op RTL.lu.

Am Kader vun de Chamberwale, gëtt et bei eis op Radio Lëtzebuerg eng speziell Table ronde, wou just iwwer de Sport geschwat gëtt.

Wéi gesäit et mam Schoulsport zu Lëtzebuerg aus? Wéi kann een de Benevolat méi attraktiv maachen? Wéi steet et ëm déi sportlech Infrastrukturen a wéi vill Sue sti fir de Sport zu Verfügung?

Doriwwer diskutéieren e Freideg de Mëtteg tëscht 12 an 13 Auer beim Rich Simon a Franky Hippert Vertrieder vu 6 Parteien.

Folgend Politiker huelen un der Table ronde deel:D'Themen, déi ugeschnidde solle ginn, sinn:1) Sport bei deene Klengsten / Schoulsport2) Héichleeschtungssport3) Benevolat4) Infrastrukturen5) Finanzen