Osteopathie ass eng manuell Form vun der Medezin, déi dovunner ausgeet dass eise Kierper als Ganzt funktionéiert. An éischter Linn soll d'Erhale vun de liewenswichtege Kierperfunktiounen am Mëttelpunkt stoen. De Kierper soll den Ustouss kréien sech selwer heelen an ze reguléieren. Wéi dat praktesch ausgesäit , wéi an ob et wierkt, dat héiert Dir hei: