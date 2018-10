De Live-Debat ëm d'Kultur hei am Land en Donneschdeg de Mëtteg tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

Nach sou just um Enn vun der Legislaturperiod krut Lëtzebuerg e Kulturentwécklungsplang, deen am Laf vun den nächsten 10 Joer soll ëmgesat ginn. Geschitt dat och? Wéi gesinn déi verschidde Parteien d'Kultur zu Lëtzebuerg? A vrun allem, wat wëllen se derfir maachen: fir d'Professionaliséierung, d'Fërderung an d'Vermëttlung vun deem, wat Kultur zu Lëtzebuerg ass an heescht.

Doriwwer diskutéieren en Donneschdeg tëscht 12 an 13 Auer beim Christiane Kremer a Claudia Kollwelter d'Vertrieder vu 6 Parteien: