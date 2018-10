Am Gespréich beim Rich Simon an dem Gilles Muller ass e Freideg de Mëtteg den Ultracyclist Ralph Diseviscourt.

Am Gespréich

Am Gespréich beim Rich Simon a Gilles Muller ass um Freideg den Extrem-Coureur Ralph Diseviscourt. Hie gouf dëst Joer ënnert anerem den 2. bei der Race Across America. Ënnert anerem iwwer d'Faszinatioun vun esou Coursse gëtt geschwat an awer och wéi hien de Beruff a Sport ënnert een Hutt kritt.