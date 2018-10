Viru Kuerzem ass d'UNICEF an hir nei Büroen an d'Adolphe-Fischer-Strooss an der Stad geplënnert. D'Haus gouf zu engem groussen Deel vun der Ekipp selwer mat geplangt an ass méi ewéi nëmmen eng Plaz fir ze schaffen.Et ass e Lieu deen d'Organisatioun mat hiren Donateuren, Benevollen, Partner, Jonken a Kanner deelt. D'Gebai ass nach dobäi a verschidden Extra-Raim ënnerdeelt, et ass e neie Buttek fir Kaarten a Kaddoen vun der UNICEF dran an eng Expo iwwer d'Rechter vun de Kanner.Wéi et sech an de neie Raimlechkeete lieft an a wéi engem Mooss jiddwereen vun hinne mat un de Pläng bedeelegt war , froe mer de Paul Heber, dee geschwënn och erëm fir d'UNICEF an Ethiopien fiert...