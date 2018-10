Am Gespréich (tëscht 12 an 13 Auer)

Lëtzebuerg ass richteg gutt a Saachen Wëssenschaften. Hei am Land gëtt immens vill gefuerscht an dat an alle Beräicher: Biomedezin, Naturwëssenschaften a Waasser- a Materialfuerschungen si nëmmen e puer Beispiller.Wou iwwerall gefuerscht gëtt an u wat genee, dat froe mer de Jean-Paul Bertemes vu science.lu. A mer schwätzen och iwwer de Wëssenschafts-Site fir de breede Public iwwer d'Fuerschung heiheem an an der ganzer Welt. Aktivitéiten, Erkenntnisser a Resultater.