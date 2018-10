... an domadder ass et sécher ee vun den eelste Kulturkreesser am Land. Wéi huet sech déi Konscht dann iwwerhaapt am Grand-Duché entwéckelt. A wéi sech duergestallt vun deemools un, wou op der Plëss alles ugefaangen huet, bis haut wou mer mam MUDAM eng Plaz fir zäitgenëssesch Konscht hunn a mat enger Nationalgalerie och eng fir d'Lëtzebuerger Kënschtler solle kréien.



Een dee gutt doriwwer Bescheed weess ass de Fotograf, Konschthistoriker a Kritiker Christian Mosar.