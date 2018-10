Invitee an der Emissioun „am Gespréich“ iwwer Sport um Freideg tëscht 12 an 13 Auer ass dës Woch d'Carine Nardecchia.

D'Presidentin vun der Luna Uewerkuer ass de leschte Samschdeg um Kongress vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun als éischt Fra iwwerhaapt an de Verwaltungsrot vun der FLF gewielt ginn. Mat der studéierter Spillschoulsjoffer schwätze mer iwwert hir Prioritéiten, déi si sech fir déi nächst 4 Joer am CA vun der gréisster Sportfederatioun am Land gesat huet, an d'Problemer, déi si wëll am nationale Futtball ugoen.