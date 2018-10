Den nächste Méindeg ass de Weltdag vum Schlag. Wat genee sech den Ament vum Schlag am Gehir ofspillt, a wat d'Symptomer an d'Ursaachen vun engem Hireschlag kënne sinn, froe mer d'Chantal Keller, Presidentin vu 'Blëtz a.s.b.l.'.



De gréisste Feeler iwwerhaapt: wann ee sech leet a waart, dass et engem soll besser goen, well mat all Minutt stierwe Gehirzellen of. Eppes wat och vill Leit net wëssen ass, dass de Schlag och Kanner a Jugendlecher kann treffen. Dir gitt ausserdeem gewuer ob een no engem Schlag erëm ganz gesond ka ginn an ob et en Ënnerscheed tëscht Mann a Fra gëtt.