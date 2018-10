Et ass säin éischte Long-Métrage an dee kritt direkt e Superlativ.

De jonke Realisateur Félix Koch huet de Lëtzebuerger Comic-Held "Superjhemp" lieweg gemaach an an de Kino bruecht. Geléiert huet hie säin Handwierk op der Filmhéichschoul zu Potsdam-Babelsberg, mä och Erfarunge bei der Tëlee op KIKA an als Assistent beim Bully Herbig gemaach.



Wat hie schonn alles realiséiert huet a wat hien alles bei den Dréiaarbechten fir "Superjhemp retörns" geléiert huet, erzielt de Félix Koch an der Mëttesstonn.