Am Gespréich: Dr Thorsten Schwark (18.12.2018) En Interview mat engem Rechtsmedeziner aus dem Staatslabo.

Héiert ee 'Rechtsmedeziner', kënnt engem och gläich den 'Tatort' an de Kapp oder soss Krimi-Serien. Dobäi gehéiere méi Aufgaben zu hirem Alldag ewéi d'Obduzéiere vun enger Läich. Och Spuere wëlle no enger Strofdot geséchert ginn an et muss och een sech ëm de Pabeierkrom këmmeren.

De Beruff vum Rechtsmedeziner: Eekelgefill oder Faszinatioun? Mir klären Iech op.