An eiser Emissioun am Gespréich iwwer Sport e Freideg tëscht 12 an 13 Auer haten de Gilles Muller an de Franky Hippert zwou Karatekaen op Besuch.

D'Allison Berna an d'Laura Hoffmann zielen zu de gréissten Nowuesstalenter hei am Land. Op internationalem Plang hu si och schonn op sech opmierksam gemaach. D'Berna gouf am Februar zu Sotschi an der Kategorie bis 61 Kilo Vizeeuropameeschterin bei den U21, d'Hoffmann koum an der Kategorie bis 55 Kilo mat enger Bronzemedail nees heem.





Allison Berna a Laura Hoffmann/Reportage Franky Hippert



De leschte Weekend koum déi 19 Joer jonk Droitstudentin Allison Berna vum renomméierte Venice Cup mat enger Goldmedail bei den U21 nees Heem. D'Laura Hoffmann, Schülerin aus dem Sportlycée, huet bei de Seniorinnen eng Bronzemedail gewonnen.Grousst Zil fir déi zwou 19 Joer jonk Sportlerinne sinn natierlech eng Kéier d'Olympesch Summer-Spiller. Tokio 2020 kënnt do awer vläicht nach e bëssen ze fréi.

An de leschte Woche goufen et jo vill Diskussiounen iwwert de Fonctionnement op administrativem Plang vun der Sektioun Karate an der FLAM. D'Sportlerinne versichen sech bei all deem awer gréisstendeels op hire Sport an hiren Training ze konzentréieren.

Déi nächst Jugend-Europameeschterschaft ass am Februar 2019 zu Aalborg an Dänemark. No de staarke Resultater vun der leschter EM gehéieren d'Allison Berna an d'Laura Hoffmann do sécherlech zu de Favoritinnen.