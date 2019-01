VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

Vun den Owend un ginn et nei Episoden, mä d'Anne steet net an der Kichen. Wéi den Titel et scho seet, hëlt si eis mat op méi exotesch Destinatiounen: Bangkok, Hong Kong an Tokio a verbënnt Reesen an Iessen. An all Metropol verbréngt déi sympathesch Televisiounskächin Zäit mat engem Lëtzebuerger deen op der Plaz lieft a verréit eis wéi mer 'normal' Platen op eng asiatesch Manéier oppeppen.Mat der Invitée vun haut kucke mer awer och iwwert hir Carrière, froen se wat se an hirer Fräizäit mécht (ausser Kachen) an op wéi eng kulinaresch Excursiounen mer eis an Zukunft nach kënne gefaasst maachen.