VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

Den Här Guth ass am Comité vum PCE, deen dëst Joer seng 100 Joer feiert. 1919 gouf en vun e puer äerdege Fotokënschtler gegrënnt.Haut den Owend ass de Vernissage vum 25ten Salon d'Auteurs an der Galerie d'Art vum Escher Theater. Vu muer un a bis den 2te Februar ass d'Ausstellung mat de Konschtwierker fir de Public op. Zanter dräi Jorzéngten bréngt de PCE eng Clubzeitung eraus an dräi bis véier mol d'Joer organiséieren si an hirer permanenter Galerie d'Art Photgraphique eng Expo, aktuell iwwer d'Twinerg. Eng historesch Geleeënheet fir et ze dokumentéieren se definitiv géing verschwannen.Mam Jan Guth schwätze mer awer och iwwer 50 Joer vun hirem internationalen Concours, fir deen Fotografen aus aller Welt net manner ewéi 4'000 Fotoen erageschéckt hunn.