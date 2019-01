E Freideg sinn den Andy Schleck, de Gilles Braas, de Ken Diederich, d'Marie Muller an de Gilles Muller d'Invitéen an der Emissioun "Am Gespréich".

VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

Vun 2019 un, hu mir all éischte Freideg am Mount an eiser Emissioun am Gespréich iwwer Sport tëscht 12 an 13 Auer eng Table ronde. Dës Kéier ass de Sujet: Wat muss an den nächste 5 Joer, der Legislaturperiod vun der neier Regierung, onbedéngt am Lëtzebuerger Sport verbessert ginn.



D'Invitéeë beim Franky Hippert sinn de fréieren Tour-de-France-Gewënner Andy Schleck, d'Olympiafënneft vu London am Judo Marie Muller, de Basketball-Nationaltrainer a Sport-Schoulmeeschter Ken Diederich, de fréiere Volleyballprofi a Schoulmeeschter Gilles Braas, an eisen Expert, de fréiere Weltklass-Tennisspiller Gilles Muller.