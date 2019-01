VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

De 'Lëtzebuerger Jugendpräis' ass 2015 eng éischte Kéier iwwer d'Bühn gaangen, dëst Joer ass eng weider Editioun. Déi Jonk sinn opgeruff hir Projeten a 6 Kategorien bis den 31. Januar eran ze reechen. Zwou Juryen, eng jugendlech an eng mat 'Experten' , sicht déi respektiv Gewënner aus, déi de 16te Mee am Forum Geesseknäppchen ausgezeechent ginn. Op déi Manéier soll eng Plattform geschafe ginn fir d'Aarbecht vun der Jugend hei zu Lëtzebuerg bekannt ze maachen an ze promouvéieren.



Mir kucken awer och iwwer d'Wanter-Editioun vum 'Maker-Fest' an de 'Soundcamp' an der Kulturfabrik an Dir léiert de Service National de la Jeuness besser kennen.