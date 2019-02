Am Gespréich: Benny Welter (08.02.2019) Den Äishockeyspiller Benny Welter ass den Invité. Hien ass de Kapitän vun de Beaufort Knights

Hei zu Lëtzebuerg ginn et den Ament zwee Äishockey Veräiner. Den Tornado, deen am franséische Championnat spillt, an d'Beaufort Knights, déi an der Belsch aktiv sinn. Invité an der Emissioun "Am Gespréich" war e Freideg de Mëtteg de Benny Welter. Ee Spiller vum Beeforter Club.