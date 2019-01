VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

Mir schwätzen mer iwwer iwwer d'Aktivitéiten vun der Sociétéit, déi et zanter dem 1te Januar 2003 bei eis am Land gëtt. Hir Missioun: d'Droits d'Auteuren ze verdeedegen, d'Suen dovunner eran ze huelen an ze verdeelen an Auteuren a Komponisten ze ënnerstëtzen. D'SACEM intervenéiert iwwerall do wou Musek gespillt a reproduzéiert gëtt- a Caféen, Baren an Discoen, am Kino, bei Concerten, op Baler an och bei Radio an Televisioun.



Donieft engagéiert se sech fir d'Lëtzebuerger Musek, esou wuel wat d'Kreatioun wéi och wat d'Diffusioun ubelaangt. Esou ginn d'Kënschtler zum Beispill bei der Produktioun vun hirer CD ënnerstëtzt awer och Festivalen déi sech mat der Musek vun heiheem ausernaner setzen. Net manner ewéi 125'000 Euro Budget sinn dofir pro Joer virgesinn. Wéi genee dat alles ofleeft, gitt Dir 'Am Gespréich' gewuer.