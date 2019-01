D'Louisa Marxen ass zwar zu Lëtzebuerg gebuer, mä schléit awer elo an der Schwäiz op d'Tromm.

Am Gespréich

An dat am richtege Sënn vum Wuert. D'Louisa Marxen ass Perkussionistin a vu Jonkem u faszinéiert vun der sougenannter zäitgenëssescher Musek. Hir Instrumenter sinn dofir nieft der klassescher Tromm och eng ganz Rei méi onkonventionell Instrumenter wéi Baamstämm oder e Staubsauger. Mat hirem éischte Solo-Programm kënnt d'Louisa Marxen elo fir zwee Concerten op Lëtzebuerg an den tnl.