An der Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport ass d'Presidentin vun der FLA d'Invitée.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Zanter dem 1. Dezember ass d'Stéphanie Empain déi nei Presidentin vun der Liichtathletik Federatioun. Do dernieft gouf si och fir Déi Gréng an d'Chamber gewielt. Wéi kritt ee béid Mandater ënnert een Hutt a wat huet Si sech als FLA-Presidentin alles op hir To-Do-Lëscht geschriwwen. Doriwwer schwätzen de Gilles Muller an de Rich Simon an der Emissioun "Am Gespréich" mam Stéphanie Empain.