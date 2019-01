An där Zäit huet si probéiert, hir Handschrëft an hir Iddien a Visioune vun der zäitgenëssescher Konscht an d'Mauere vum Pei-Gebai z'installéieren. Dat huet séier och fir Polemik an esouguer politesch Diskussioune gesuergt, wéi d'Decisioun dem Wim Delvoye seng Chapelle ofzebauen, beweist.Och personalpolitesch ginn et Onrouen am MUDAM.Wéi geet d'Direktesch domadder ëm a wéi gesäit se hiert Haus, hire Programm an d'Kultur zu Lëtzebuerg?Doriwwer geet rieds mam Suzanne Cotter am Gespréich.