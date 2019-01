An eiser Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport, hu mer zanter dësem Joer ëmmer um éischten Freideg am Mount eng Table-Ronde.

VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

Beim Franky Hippert a Gilles Muller am Studio ass d'Lëtzebuerger d'Fed-Cup-Ekipp mat der Kapitänin Anne Kremer mat hire Spillerinnen an de President vun der FLT Claude Lamberty.



Nieft de mëttel- a laangfristegen Perspektive vum Lëtzebuerger Tennis, geet et awer och natierlech och ëm de Fed Cup. D'nächst Woch ass déi Kompetitioun an der Europa-Afrika Grupp 2, eng éischte Kéier iwwerhaapt hei am Land. Nieft der Heemekipp sinn och nach 6 weider Länner am nationalen Tenniszenter zu Esch am Asaz.