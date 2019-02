Schonn den Titel vum franséische Spréchwuert verréit, datt et hei ëm Sexualitéit geet. An dräi verschiddene Stécker gëtt gewisen, datt dëst Thema fir verschidde Mënschen en Tabu ass: eeler Leit, behënnert Mënschen, Prisonnéier. Déi jonk Actrice a Regisseurin Renelde Pierlot hëlt de Publikum mat an d'Logen an an d'Kulisse vum Kapuzinertheater, wou déi dräi Stécker zäitgläich gespillt ginn. Wéi se op dës onkonventionell Iddi koum a wat hir weider Projete sinn, verréit d'Renelde Pierlot als Invitée am Gespréich tëscht 12 an 1.