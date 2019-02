Am Gespréich

Jonker tëscht 17 an 20 Joer kënne sech da philosophesch unenee moossen an eventuell bei der internationaler Olympiad derbäi sinn. Mä wéi kann ee Gold, Sëlwer oder Bronze gewannen, wann dat iwwert de Wee vum Denken entscheed gëtt? Mam Jean-Luc Thill schwätze mat eis iwwer dës Competitioun, mä philosophéieren och soss iwwer d'Liewen, de Mënsch an d'Welt vun haut.