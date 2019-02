VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

Mir schwätzen iwwer d'Eltere sinn. 'Et gëtt ee net als Eltere gebuer'- esou heescht eng nei Brochure an e Cours un deem ee kann deel huelen. Doranner geet et esou wuel ëm d'Roll vun der Mamm ewéi och déi vum Papp, déi am Beschten zu zwee fir hiert Kand do sinn. D'Welt an där mer liewen verännert sech esou séier, dass ëmmer méi Elteren onsécher ginn an u sech selwer zweiwelen. Mer schwätzen awer och iwwer d'Autoritéit vu Papp a Mamm, an iwwer d'Bezéiungen vu Gesëschter, wat am Fong déi sinn déi am Längsten an eisem Liewen daueren.