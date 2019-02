VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

Et ass Fuesent, och um Radio, mam KaGe Pe, dem 'Karneval Gemeng Péiteng'. D'Fuesent zu Péiteng huet eng laang Traditioun an ass méi ewéi nëmmen e Bal. Hir Kape-Sëtzunge si legendär a fir dëst Joer schonn erëm ausverkaf. Mir kucken awer och no der Prënze-Koppel an der Bëbee-Prënzekoppel, a nom Foxy, dem Maskottchen vun dësem Joer.