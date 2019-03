VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

Am September 1984 huet den Nationale Militärgeschichtleche Musée an der aler Dikrecher Brauerei seng Dieren opgemaach, iwwer 30 Joer laang war de Roland Gaul mat Häerz a Séil hei engagéiert. Seng Passioun fir alles, wat mat eiser Krichsgeschicht zesummenhänkt, lieft natierlech weider. Als Auteur, Beroder, Coordinateur an Organisateur stellt hien och a senger Pensioun säi ganzt Wëssen an den Déngscht vun eiser Geschicht.