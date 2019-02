All éischte Freideg am Mount hu mer an eiser Emissioun am Gespréich iwwer Sport eng Table-ronde.

VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

Invitéen tëscht 12 an 13 Auer sinn den FLF-President Paul Philipp, den LFL- an F91-Diddeleng-President Romain Schumacher, de Vizepresident an éiwege Fola-Mann Gilbert Goergen an de President vun der US Rëmeleng Gerard Jeitz, bei deem déi meescht eege Jugendspiller am 1.Ekipp-Kader sinn