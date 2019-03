VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

ssociation desamilles ayant un proche atteint desychose auuxembourg asbl. Am Mäerz elo ass den 3ten Dag vun der Schizophrenie zu Lëtzebuerg. Iwwer déi Krankheet schwätze mer mat der Madame Juchem. An hirer Famill gëtt et och e Fall vu Schizophrenie, eng Krankheet déi 60 Prozent vun de Betraffene net wëlle wouer hunn. Et gëtt geschat dass am Grand-Duché 5'000 - 6'000 Persounen un där Form vu Psychose leiden. Wéi d'Symptomer sinn a wéi Therapie ausgesäit héiert Dir am Gespréich.