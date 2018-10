Europa ass dach e super Kontinent. Super, fir do ze liewen, super, fir do ze reesen. Am léifste queesch derduerch. Wéi wann et keng Grenze géif. Fir déi meescht Europäer ginn et jo och keng.

Dës Woch hunn ech awer eng Geschicht gelies, eng duerchaus europäesch Geschicht, déi mer gewisen huet, datt et awer nach Grenze gëtt. Där wierklecher, also där, op deenen ee säi Pass gefrot ka ginn, wou Zoustännegkeeten ophale respektiv ufänken. An där agebilter, also där an de Käpp vu munche Leit. Oder soll ech soen an hiren Häerzer?

D'Geschicht war déi leiten: Am Orient si 5 Männer op d'Rees gaangen. Well se sech e bessert Liewen erhofft hunn a fir hir Famillje suerge wollten. Wie kéint et hinne verdenken? An hirem Land ass zwar kee Krich méi, ma et ass nach ëmmer liewensgeféierlech do, all gudden Dag explodéiere Bommen. Net super, fir do ze wunnen, net super, fir do ze reesen.

D'Leit aus dem Orient sinn duerch wonnerbar Reesdestinatioune komm: Tierkei, Griicheland, Italien, Frankräich. Äppeltéi, Ouzo, Pizza a Pasta, Roude Wäin. Eleng beim Gedanke geet engem d'Häerz op. Wat wëll ee méi? Ma eis „Touriste“ wollten néierens bleiwen, hiert Zil war Groussbritannien. Trotzdeem si se op eemol an Däitschland gelant.

Am Hexagon hunn nämlech onbekannte Leit, nenne mer se Schleiser, eise Leit gesot, si missten – husch, husch – an e polnesche Camion klammen. Um Steier dovu souz en ukrainesche Chauffer, deen ënnerwee war vun Italien an Däitschland. Am Saarland gouf e gestoppt. A seng Passagéier goufe befreit. Aus engem loftdichte Killwon mat enger Zëmmertemperatur vun 1 Grad. Dat hätt se fréier oder spéider gekillt, déi 5 wieren erstéckt.

Natierlech handelt et sech bei de Leit net ëm Touristen, mä ëm Flüchtlingen aus dem Irak. A beim Geschichtenerzieler handelt et sech net ëm eng jonk Educatrice oder een ale Bopi, mä ëm d'Police vu Koblenz. Et ass eng Geschicht iwwer Migranten an enger Welt voller Grenzen. Ma dës Geschicht hat mol eng Kéier en Happy End, virleefeg op d'mannst!

Och op Facebook hat d'Geschicht den Tour gemaach. An och do hu sech séier Grenzen opgedoe fir déi 5 – Grenzen an de Käpp an an den Häerzer. Do hu Leit am Eescht geschriwwen, si hätte kee Matleed, kéinten déi net bedaueren, déi wiere selwer Schold.