Invitée am Background am Gespréich mat der éischter Schäffen an der Stad an der Spëtzekandidatin vun deene Gréng fir d'Gemengewahlen.

D'Mobilitéit, d'Liewensqualitéit an de Wunnraum an der Stad sinn Sujete an eiser Emissioun Background am Gespréich. Mat der fréierer Parteipresidentin diskutéiere mer awer och iwwert d'Aarbecht vun déi Gréng op nationalem Niveau, iwwer Fraen an der Politik an iwwert de Staatsrot, an deem si zënter 2015 Member ass. LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.