Déi Kéier kucke mer hannert d’Kulisse vum Prisong, zesumme mam fréieren Direkter vum Centre Pénitentiaire Schraasseg, dem Vincent Theis. Hien huet während bal 40 Joer am Prisong geschafft a war vun 2000 bis 2016 Direkter zu Schraasseg.

Mat him schwätze mer iwwert d’Liewen an den Alldag hannert de Gitter, awer och iwwert d’Prisongsreform, déi um Instanzewee ass. Wat ännert mam neie Prisong fir Untersuchungshäftlingen, den zu Suessem gebaut gëtt a wéi setzt de Vincent Theis seng Erfahrungen, déi hien am Laf vun de leschte 40 Joer am Prisongswiese konnt sammelen, haut am Kader als Consultant a Formateur an?



Dat si weider Sujeten dëse Samschdeg an der Emissioun Background mam fréiere Prisongsdirekter, dëse Samschdeg tëscht 12 an 1 Auer hei op der Antenn.