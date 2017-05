D'Leit ganzheetlech ernieren, nohalteg, gudd, gesond a genuch produzéieren, biologesch ubauen, wéineg bis keng Pestiziden benotzen, no um Konsumment sinn, op Natur, Waasser an Déieren uecht doen....

Wat sinn d'Contrainte wierklech a wéi leie romantesch Virstellungen a Realitéit op Wiss a Feld auserneen?

Mir froen no, an der Emissioun Background dëse Samschdeg.

Invitéeë sinn:

de Landwirtschaftsminister Fernand Etgen

d'Dani Noesen, Directrice vu Bio-Lëtzebuerg

de President vun der Landwirtschaftskammer Marco Gaasch

den Direkter vum Weinbauinstitut Roby Ley



D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen. Op Radio Lëtzebuerg gëtt de Background sonndes owes um 20 Auer rediffuséiert.