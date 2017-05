Ëm den Zoustand vun der Gauche zu Lëtzebuerg an an Europa geet et dëse Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich mat direkt 3 Invitéeën.Wéi sinn Echece vum PS a Frankräich an der SPD bei de leschte Landtagswalen an Däitschland z'erklären? Wat seet de Phänomen Macron iwwert eis Politverständnis aus? Wat kann d'Gauche dem Rechtspopulismus entgéintsetzen? Wéi d'Vertraue vun de Wieler nees zeréckgewannen, och heiheem en Vue vun de Gemengen- a Chamberwalen? Doriwwer diskutéieren de Generalsekretär vun der LSAP Yves Cruchten, de President vun de Jongsozialisten Jimmy Skenderovic an den Deputéierten vun déi Lénk David Wagner.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen. Op Radio Lëtzebuerg gëtt de Background sonndes owes um 20 Auer rediffuséiert.