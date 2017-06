Invité an eiser Emissioun Background am Gespréich ass dëse Samschden den Infrastrukturminister François Bausch.

Mat him schwätze mir iwwert de rezente Politbarometer, Landesplanung, Naturschutzgesetz, Transportpolitik, Strukture fir Flüchtlingen an déi national Politik allgemeng.



Mir kucken awer och iwwert d'Grenzen eraus, Stéchwierder sinn de Phänomen Macron a Frankräich oder nach den Donald Trump an de Klimaaccord.

D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen. Op Radio Lëtzebuerg gëtt de Background sonndes owes um 20 Auer rediffuséiert.